В Сергиевом-Посаде чиновники распорядились снести памятник ветеранам Великой отечественной войны, который простоял всего месяц.
Горожане без разрешения возвели на месте старого монумента новый, а это, якобы, незаконно. У старого памятника местами осыпалась плитка и краска.
"Он каждый год трескался. Когда у нас митинги бывают, прямо сердце рвется, было неудобно смотреть", — рассказывает председатель совета ветеранов Лесхоза Лидия Фуфлева.
К Дню Победы монумент благоустроили местные депутаты, но в администрации такой инициативы не оценили. Ведь проект не согласовали с чиновниками.
Завершить композицию должен бюст солдата. Установить его собирались через две недели. Узнав, что проект под угрозой, жители поселка штурмуют администрацию.
Чиновники настаивают, старый памятник — часть культурного наследия, и стоимость ценного объекта в документах — 1 рубль.
После переговоров в администрации, чиновники согласилось еще раз обсудить судьбу нового памятника. Защитники монумента собираются нести караул хоть круглые сутки.
В Сергиевом-Посаде чиновники распорядились снести памятник ветеранам Великой отечественной войны, который простоял всего месяц.
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