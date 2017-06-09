В Сергиевом-Посаде чиновники распорядились снести памятник ветеранам Великой отечественной войны, который простоял всего месяц.



Горожане без разрешения возвели на месте старого монумента новый, а это, якобы, незаконно. У старого памятника местами осыпалась плитка и краска.



"Он каждый год трескался. Когда у нас митинги бывают, прямо сердце рвется, было неудобно смотреть", — рассказывает председатель совета ветеранов Лесхоза Лидия Фуфлева.



К Дню Победы монумент благоустроили местные депутаты, но в администрации такой инициативы не оценили. Ведь проект не согласовали с чиновниками.



Завершить композицию должен бюст солдата. Установить его собирались через две недели. Узнав, что проект под угрозой, жители поселка штурмуют администрацию.



Чиновники настаивают, старый памятник — часть культурного наследия, и стоимость ценного объекта в документах — 1 рубль.



После переговоров в администрации, чиновники согласилось еще раз обсудить судьбу нового памятника. Защитники монумента собираются нести караул хоть круглые сутки.