Чиновники Кузбасса арестовали единственное жилье 65-летнего шахтера, сообщает паблик Mash.
Инвалиду 12 лет выплачивали повышенную пенсию из-за ухудшившегося на производстве здоровья. Но недавно власти пересмотрели свою позицию, и теперь Владимиру Степановичу Волосенкову, проработавшему на руднике всю жизнь, предстоит выплатить три миллиона рублей.
Таких денег у него нет, и он может лишиться квартиры.
"Мне судебный пристав сказал, сколько жить собираетесь? Ведь не выплатите все", — говорит пенсионер.
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