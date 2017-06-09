Поклонская обнародовала документы на квартиру в Донецке

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку, сообщает "Лента.Ру".

Фотографии документов парламентарий выложила на своей странице в Facebook.

"Итак, выражаю господам-грантоедам из "Трансперенси Интернешнл" глубочайшее уважение за тщательное расследование, а также почти искреннюю благодарность за энтузиазм в увеличении моего приданого. Но, к сожалению, хозяйка квартиры в Донецке не очень рада такому повороту", — написала Поклонская.

Собственницей данной квартиры площадью 29,9 квадратных метра на улице Римского-Корсакова, по данным парламентария, является Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения, которая любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность.

Согласно этим данным, Поклонская не может быть владельцем квартиры в Донецке, так как она родилась в 1980-м, а не в 1974 году.

По данным "Трансперенси", жилплощадью в Донецке, согласно украинскому госреестру прав на недвижимое имущество, владеет Наталья Владимировна Дубровская (Дубровская — девичья фамилия Поклонской). Дата рождения собственницы квартиры, 18 марта 1980 г., также совпадает с днем рождения депутата Поклонской, заявили в антикоррупционном центре.