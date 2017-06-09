Зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов сообщил, что второе чтение законопроекта об ограничении животных в квартире запланировано на 14 июня, сообщает Life.

В первом чтении закон был принят еще в 2011 году. "Должен быть на животных установлен норматив по площади, который необходим ему для нормальных условий содержания. Он позволит определить предельную численность животных, которых человек сможет содержать в своём жилом помещении", — отметил Панов.

Законопроект рассматривается для того, чтобы обеспечить домашним животным надлежащие условия содержания. Также при помощи такого закона могут быть урегулированы конфликты между соседями.

Планируется запретить использование стимуляторов в коммерческих целях в отношении животных, которые будут участвовать в культурно-массовых мероприятиях.