Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик официально сменил имя и фамилию, сообщает RT со ссылкой на издание Verdens Gang.

Теперь террориста зовут Фьотольф Хансен. Его адвокат подтвердил смену Брейвиком имени, однако причину, по которой он это сделал, не уточнил.

В июле 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло. Позднее он напал с огнестрельным оружием на сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек.