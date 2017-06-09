Власти Москвы примут меры безопасности при организации празднования Дня России 12 июня, установив видеокамеры с функцией идентификации личности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Мероприятий в городе запланировано много. В этот раз мы решили применить достаточно серьезные и эффективные технические средства в целях безопасности — будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности", — сказал Черников.

Он пояснил, что такая система предусматривает функцию "распознавание портрета".

Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций.

Также будут применяться традиционные арочные металлодетекторы.

"Это позволит нам более серьезно контролировать ситуацию. Задача одна — чтобы люди чувствовали себя в безопасности", — сказал Черников.

Ранее в МВД РФ отказались конкретизировать возможность применения программ распознавания лиц, отметив, что использование любых технических средств является информацией ограниченного доступа.

По данным издания, одной из таких систем распознавания, которую уже используют в некоторых регионах страны сотрудники полиции, стал разработанный в российской компании NTechLab высокотехнологичный программный комплекс. В его основе самообучающаяся нейронная сеть на алгоритме FindFace. Система позволяет идентифицировать людей по определенному количеству признаков.