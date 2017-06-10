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Общественная палата России составила список самых добрых российских городов. В этот рейтинг вошли города, в которых проходили экологические акции "Марафон добрых дел". Об этом пишет "Коммерсант".

На первом месте расположился город Санкт-Петербург. На втором — Химки, на третьем — Кронштадт. Далее идут Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

В рамках акции "Марафон добрых дел" в России прошло больше 35 тысяч экологических мероприятий. Это и субботники, и акции по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов. Также были организованы акции по сбору денег для приютов животных.