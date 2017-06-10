Житель Барнаула в паблике Barnaul 22 написал, что нашел гадюку на территории Нагорного парка.

"На территории Нагорного парка обитают гадюки. Это не уж, как вам могло показаться. У гадюки есть свои признаки и она по ним подходит. В общем, будьте осторожны. Укус гадюки может привести к летальному исходу",- пишет местный житель.

Обыкновенная гадюка — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии. Окраска чрезвычайно изменчива — основной фон может быть серый, желтовато-коричневый, бурый или красноватый с медным оттенком. В отдельных областях до 50 % популяции составляют чёрные гадюки-меланисты. У большинства особей на спине вдоль хребта развит контрастный зигзагообразный рисунок. Для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу.

