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Мужчина - зацепер погиб в московском метро

, ИА "Амител"
Выяснилось, что мужчина решил зацепиться за зеркало на последнем вагоне

Фото: pixabay.com

Мужчина, решивший проехаться экстремальным способом, погиб в московском метро, пишет РИА "Новости".

Тело мужчины было найдено на путях. В полиции предполагают, что погибший, так называемый, "зацепер". По словам машиниста, он увидел мужчину в десяти метрах от въезда в тоннель.

Позже установили, что погибший прыгнул на пути, когда на "Братиславской" остановился состав. Вероятней всего, он  хотел зацепиться за зеркало на последнем вагоне и проехать экстремальным способом. Однако,когда поезд поехал, он сорвался и получил смертельные черепно-мозговые травмы.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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