Мужчина, решивший проехаться экстремальным способом, погиб в московском метро, пишет РИА "Новости".

Тело мужчины было найдено на путях. В полиции предполагают, что погибший, так называемый, "зацепер". По словам машиниста, он увидел мужчину в десяти метрах от въезда в тоннель.

Позже установили, что погибший прыгнул на пути, когда на "Братиславской" остановился состав. Вероятней всего, он хотел зацепиться за зеркало на последнем вагоне и проехать экстремальным способом. Однако,когда поезд поехал, он сорвался и получил смертельные черепно-мозговые травмы.