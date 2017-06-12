Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 232 квадратных метров продают в селе Бобровка под Барнаулом за 10,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом находится на участке 11 соток. Жилье расположено в 300 метрах от протоки Оби и в 50 метрах от соснового бора. Коттедж стоит на закрытой территории.

На первом этаже, где выполнена полная отделка, находится кухня-гостиная, спальня и санузел с душевой кабиной.

Второй уровень выполнен под чистовую отделку. Здесь находятся три изолированные комнаты и раздельный санузел. Также имеется подвальное помещение площадью 78 квадратных метров.

"Ухоженная территория с ландшафтным дизайном и системой полива по всему участку! Зона отдыха — в комплексе под одной крышей: баня, застекленная беседка в которой находится печь, очаг для казана, большой стол, лавки. Открытая беседка. Две качели", — добавляет автор объявления. Также имеется гараж с автоматическими воротами.