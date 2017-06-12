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Празднование Дня России в Барнауле внесет коррективы в работу общественного транспорта из-за перекрытия проспекта Ленина.

Так, схему движения временно изменят автобусные маршруты №№ 1, 6, 10, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 39, 41, 53, 55, 78, 109, 109оп, 110, 144.

Это связано с тем, что 12 июня в Барнауле в период с 10:30 до 15:00 будет закрыт проезд по четной и нечетной сторонам проспекта Ленина в границах проспекта Строителей и улицы Гоголя.

Автобусы, главным образом. Будут следовать в объезд по проспектам Комсомольский и Красноармейский. Движение троллейбусных маршрутов №1, 7 будет осуществляется до площади Победы.

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Отметим и то, что главной праздничной площадкой Дня России станет площадь Сахарова. В этой связи в период с 10:00 до 22:30 нельзя будет проехать по Социалистическому проспекту от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Водителям следует заранее выбирать пути объезда.



