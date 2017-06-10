Депутаты Госдумы в четверг, 14 июня, рассмотрят во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными, который повлечет введение подзаконного акта. В свою очередь, этот подзаконный акт определяет максимальное количество содержащихся в квартире питомцев. Об этом пишет "ФАН".

Отметим, что шесть лет назад депутаты приняли этот законопроект в первом чтении. Теперь в поправках установили норматив по площади для нормальных условий содержания животных, определяющий их предельное количество.

По замыслу, норматив позволит избежать споры соседей. Зачастую люди недовольны, что в соседних квартирах проживают большое количество кошек или собак.