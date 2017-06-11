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Данные о количестве браков и разводов в регионах Сибири за первый квартал 2017 года опубликовал Новосибирскстат – в Алтайском крае на 100 свадеб приходится 101 разрушенная семья.

Так, согласно представленной информации, за первые три месяца текущего года на Алтае было заключено 2469 браков, а расторгнуто – 2485. Таким образом, на 100 браков в крае приходится 101 развод.

Самым "брачующимся" регионом федерального округа за указанный период стал Красноярский край – здесь сыграли 4226 свадьбы. Этот же субъект в абсолютном значении стал самым "разводящимся" – 3335.

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Всего за первые три месяца 2017 года в Сибирском федеральном округе было заключено 25 463 браков и зафиксировано 20 904 развода.