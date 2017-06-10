Президент Болгарии Румен Радев рассказал, что является противником антироссийских санкций и хочет отменить их. Об этом пишет РИА "Новости".
"Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия", — отменил глава этого государства.
Также Радев рассказал, что если хоть одна европейская страна запустит механизм по отмене санкций, то это все-таки случится. Также президент Болгарии подчеркнул, что санкции всегда приносят только вред.
Комментарии
Условия отмены санкций давно известны. Так то все давным давно "за". И никто этого не скрывает. Но, так как санкции нам только на пользу, по заявлению руководства России, стоит ли выполнять требуемые западом условия?
Неужели тоже пророссийский. Его предшественник прохомячил Южный поток и нормальные отношения с РФ, Сейчас бы выращили помидоры и ставили условия Европе.
Болгарин силён задним умом. )