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Власти Лондона обсуждают вопрос возведения баррикад в местах, где больше всего скапливается народа, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Если баррикады будет решено возвести, то они появятся в местах скопления людей и главных достопримечательностей. Также чиновники думают и о других мерах безопасности.

В свою очередь, лондонская полиция призывает всех горожан сообщать о любом подозрительном человеке или предмете.

Как сообщалось ранее, вечером 3 июня машина въехала в народ в Лондоне. Затем злоумышленники вышли из микроавтобуса и устроили резню. Тогда погибли восемь человек.