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Камеры, распознающие лица, установят в Москве на День России

, ИА "Амител"
Такие камеры будут установлены в Москве впервые

Фото: pixabay.com

Власти Москвы распорядились установить на празднование Дня России в столице видеокамеры, которые распознают лица. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.

Отметим, что такие устройства установят в столице в первый раз. По словам Черникова, видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций.

Отметим, что 12 июня в стране празднуют День России.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Этот документ уравнял права всех граждан, политических партий и общественных организаций. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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