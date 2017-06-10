Власти Москвы распорядились установить на празднование Дня России в столице видеокамеры, которые распознают лица. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.

Отметим, что такие устройства установят в столице в первый раз. По словам Черникова, видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций.

Отметим, что 12 июня в стране празднуют День России.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Этот документ уравнял права всех граждан, политических партий и общественных организаций.