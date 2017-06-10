Ведущий телеканала CNN Рез Аслан лишился должности после того, как он назвал президента страны Дональда Трампа "позором для Америки". Об этом пишет "Газета.ру".

На телеканале подчеркнули, что не будут продолжать сотрудничество с Асланом.

Отметим, что не так давно своей должности лишилась комедиантка Кэти Гриффин. Это произошло из-за ее фотосессии с окровавленной маской президента США Дональда Трампа. Руководство канала посчитало изображение оскорбительным и омерзительным.

Отмечается, что после шквала критики в свой адрес комик в Twitter-аккаунте опубликовала извинение за фото.