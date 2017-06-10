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Новости

Ведущий CNN, назвавший Трампа "позором для Америки", потерял работу

, ИА "Амител"
Ранее телеканал покинула Кэти Гриффин из-за фотосессии с головой Трампа

Фото: magmens.com

Ведущий телеканала CNN Рез Аслан лишился должности  после того, как он назвал президента страны Дональда Трампа "позором для Америки". Об этом пишет "Газета.ру".

 

На телеканале подчеркнули, что не будут продолжать сотрудничество с Асланом.

Отметим, что не так давно своей должности лишилась комедиантка Кэти Гриффин. Это произошло из-за ее фотосессии с окровавленной маской президента США Дональда Трампа. Руководство канала посчитало изображение оскорбительным и омерзительным.

Отмечается, что после шквала критики в свой адрес комик в Twitter-аккаунте опубликовала извинение за фото.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.06.2017 13:32
- гость -

Забивают свободу в пиндосии.Почему молчат правозащитники!

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10.06.2017 13:35
- гость -

Идиоты, что с них взять.

0  0
10.06.2017 13:42
- гость -

Да дураки.

0  0
10.06.2017 13:56
- гость -

Если там у приличных должностных лиц такой интеллект, то что говорить об остальных?

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10.06.2017 14:10
Павсекакий

Да у нас такое назовут экстремизмом (призывы к обезглавливанию президента и страны) и загремели бы по 282 статье. А тут просто расторгли контракт.

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