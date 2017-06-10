Дожди и плохая погода стали причиной переноса торжественного открытия пляжа недалеко от Барнаула на берегу Павловского водохранилища. Об этом ИА "Амител" рассказали в пресс-службе администрации Алтайского края.

"Открытие назначено на следующие выходные. Оно состоится 17 июня. Сейчас на пляже все готово к купальному сезону и все желающие могут купаться там уже сейчас",- комментируют в ведомстве.

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Напомним, искусственно намытый пляж на водохранилище в Павловске начал работу летом 2016 года. Он пользуется популярностью у барнаульцев. Специалисты уверяют, что купание в водоеме безопасно в санитарном отношении, поскольку проточную воду приносит река Касмала.

Добраться до пляжа в Павловске могут и те жители Барнаула, у которых нет своего автомобиля. До райцентра каждые 15 минут ходят рейсовые автобусы. Время поездки — один час.

Пляж окружает сосновый бор, на берегу расположены детские оздоровительные лагеря "Колос" и "Дружба". Имеются три парковочные зоны.