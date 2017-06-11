Фото ТНТ

Знаменитому и скандальному телевизионному шоу "Дом-2" на канале ТНТ в мае 2017 года исполнилось уже 13 лет. В России появилось целое поколение, которое "выросло" вместе с этим шоу и не представляет себе без него жизни. А в самой программе за это время родилось уже девять детей. Сколько всего было участников в проекте и кто из является самым популярным, сколько молодых людей здесь смогли построить свою любовь и планируют ли создатели шоу когда-нибудь закрыть "Дом-2" — Amic.ru рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

Корреспондент: Сколько ведущих шоу в настоящее время?

ТНТ.: В настоящее время у телепроекта "Дом-2" шесть ведущих. Ольга Бузова, Ксения Бородина, Влад Кадони, Ольга Орлова, Катя Жужа и Андрей Черкасов. Каждый из них занимает свое место. Так, Бузова, Бородина и Кадони ведут Лобное место, субботник шоу, проводят "тет-а-теты". Катя Жужа из ведущей новостей прямиком отправилась на Сейшелы, где сейчас разбирается в отношениях ребят на Острове любви. Ольга Орлова ведет еженедельные ток-шоу, а Андрей Черкасов совсем недавно стал ведущим нового шоу в рамках "Дом-2" — "Клуб веселых дураков".

Корр.: Сколько человек приняло участие в проекте "Дом-2" с момента создания шоу?

ТНТ: Сосчитать всех, кто приходил на шоу за 13 лет существования проекта крайне сложно. Некоторые "светились" всего пару дней. Но общее количество людей, которые приняли участие в популярном телепроекте приближается к цифре 2000.

Корр.: Можете примерно сказать количество телезрителей шоу "Дом-2" и его рейтинги?

ТНТ: Согласно данным телеканала ТНТ и разных измерительных компаний, за время существования проекта его посмотрели около 70 миллионов человек!

Корр.: Кто из участников провел больше всего времени на проекте? Сколько дней?

ТНТ: Безусловными долгожителями проекта является образцово-показательная семья Сергея и Дарьи Пынзарь. Даша провела на проекте 3292 дня, то есть около 10 лет! Сергей пришел на проект спустя пару месяцев после Даши и провел там 3201 день. В рамках проекта Даша и Сергей показали, что на "Доме-2" можно не только построить любовь, но и создать крепкую семью с двумя детьми.

Фото ТНТ

Корр.: А сколько свадеб было на проекте "Дом-2"?

ТНТ: Официальное количество свадеб, которые были на проекте "Дом-2" между действующими участниками – 15! 15-ю свадьбу в конце апреля справили Тата и Валера Блюменкранц. В июне узами брака себя свяжут Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко.

Корр.: Сколько детей было рождено на проекте?

ТНТ: На данный момент на телепроекте "Дом-2" родилось 9 детей. Первым ребенком реалити-шоу стал сын Риты Агибаловой и Евгения Кузина Митя Кузин. Девятым ребенком – второй сын Пынзарей Давид. Но буквально на днях количество детей "Дома-2" пополнится: Тата Блюменкранц должна подарить Валере дочку.

Фото ТНТ

Корр.: А кто самый взрослый участник или участница шоу?

ТНТ: Самым взрослым и эпатажным участником шоу является Николай Должанский. Как ни старался Колян построить свою любовь и завоевать сердца участниц своим забористым рэпом, долгосрочные отношения любителю женщин и алкоголя построить не удалось. А ведь он пытался строить любовь с такими красотками проекта, как Валерия Мастерко и Ольга Рапунцель!

Корр.: Сколько мам/пап участников сами стали участниками проекта?

ТНТ: Первой мамой, которая появилась на телепроекте "Дом-2" и стала одной из самых ярких и скандальных участниц стала Ирина Александровна Агибалова. После нее на проекте побывали мама Саши Гобозова Ольга Васильевна, мама Алианы Устиненко — Светлана Устиненко, семья Африкантовых. А мама Таты Абрамсон Марина Тристановна и мама Майи Донцовой Ирина Михайловна до сих пор являются участницами телепроекта!

Корр.: Какое количество заявок на участие в проекте поступает? И вообще, как можно попасть на проект?

ТНТ: Для того, чтобы попасть на телепроект "Дом-2", необходимо пройти кастинг. Кастинги проводятся на протяжении 13-ти лет в разных городах России. Раньше кастинги проводили не только редакторы, но и участники телепроекта. В последнее время у "Дома-2" появился свой кастинг директор – экс-участник телестройки и самый завидный жених проекта Андрей Черкасов. Именно он отбирает тех, в ком видит потенциал.

Фото ТНТ

Корр.: Где проходили съемки шоу "Дом-2" на протяжении 13 лет?

ТНТ: Знаменитая телестройка открыла ворота первым участникам в Истринском районе Подмосковья. Затем появились дополнительные "Городские квартиры" в Москве. Недавно основная площадка телепроекта переехала в Новую Москву. Кроме того, съемки проходят на Сейшелах – это вторая большая площадка проекта. Еженедельные ток-шоу снимаются в студии в Москве.

Корр.: Планировалось ли шоу закрыть?

ТНТ: За многолетнюю историю шоу неоднократно высказывались предложения о закрытии шоу. Но исходили они от тех, кто никакого отношения к популярному телепроекту не имеет. Реалити-шоу "Дом-2" на сегодняшний момент является одним из самых долгих и самых популярных проектов на российском телевидении. Создатели шоу никогда не задумывались о его закрытии. Более того, с каждым годом шоу развивается. Так, в прошлом году в рамках школы открылась "Школа актерского мастерства", которая помогает участникам развить свой талант. В конце мая в рамках "Дома-2" стартовало новое шоу "Клуб веселых дураков".

Корр.: Кто сейчас самые популярные участники "Дом-2"?

ТНТ: Марина Африкантова, Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко, Юля Ефременкова, Маша Кохно. В сети обсуждают многих участников телестройки, в том числе и мам проекта.

"Дом-2" ежедневно в 9:00 и 23:00 на ТНТ