Летний сезон активно набирает обороты, а это значит, что все дачники находят время, чтобы как можно чаще бывать на своих участках.

Интернет-магазин "Быстромаркет" пошел навстречу всем дачникам и объявил акцию до 50% на ряд товаров, которые будут необходимы на участках. Заказ в интернет-магазине позволит сэкономить не только деньги, но и время, которое можно будет потратить на отдых или работу на садовом участке.

Итак, за половину стоимости можно купить сок "Сады Придонья" объемом 1,5 литра. Вместо 117 рублей сейчас сок можно приобрести за 58,5 рубля. Также со скидкой 50% сейчас можно купить оливковое масло FILIPPO BERIO. Вместо 513 рублей его цена составит 256,5 рубля. Для домашних питомцев, которые привыкли проводить лето на даче, тоже есть специальное предложение. Корм для кошек FRISKIES сейчас обойдется в 31,5 вместо 63 рублей за 400 граммов.

Когда выходные проводишь в огороде, готовить особенно некогда. Достойный обед помогут сформировать консервированные продукты. На некоторые продукты также действуют скидки. Например, в два раза дешевле обойдется тунец IBERICA в собственном соку. Вместо 243 рублей сейчас этот продукт можно купить за 121,5 рубля.

На молочные продукты в интернет-магазине "Быстромаркет" также действует акция. Так, скидка в 25% действует на ряд йогуртов "Нежный". Вместо 14 рублей за баночку вы отдадите всего 10,9 рубля. Скидка распространяется на вкусы персик, малина и земляника, со вкусом ягодного мороженого, cо вкусом крем-карамели и многие другие.

Акция также распространяется и на мясные продукты. Так, например, на 20% дешевле можно купить молочные сосиски "Дымов": вместо 161 рубля за упаковку 300 граммов вы отдадите всего 128,80 рубля. Опытные садоводы помнят, что сосиски на даче – вещь незаменимая. Их можно просто отварить, пожарить на огне вместо мяса, использовать для окрошки, которая прекрасно подходит на обед в знойном июне.

Большие скидки также распространяются и на ряд напитков. Например, две бутылки Pepsi объемом 1,75 литра обойдутся в 103,8 рубля вместо 173 рублей. 25%-ная скидка также действует на воду Aqua Minerale. Упаковка из 12 бутылок объемом 0,6 литра сейчас стоит 293,25 рубля вместо 391 рубля.

Напомним, доставка осуществляется в любые районы города Барнаула, а также в пригороды. Курьер "Быстромаркета" доставит заказанные товары в тот же день в удобное для вас время, а при покупке от трех тысяч рублей даже не возьмет с вас деньги за доставку.

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