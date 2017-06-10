Компания Mars решила отозвать некоторые свои конфеты из-за того, что в них могут содержаться бактерии сальмонелл. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Речь идет о конфетах, которые выпускают под брендом Galaxy, Maltesers Teasers и Minstrels . Известно, что опасные бактерии могут содержаться в 200-граммовых плитках Galaxy Milk, 118-граммовых упаковках конфет Maltesers и 35-граммовых пачках Malteaser Teasers.

Людям не советуют есть эти конфеты, имеющие срок годности до 6 мая 2018 года и до 13 мая 2018 года.