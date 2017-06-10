46 человек пострадали, еще один человек погиб в результате ДТП, произошедшем в Японии, где столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Об этом пишет "РБК".

Отметим, что ЧП произошло в префектуре Айти на острове Хонсю. Всего в автобусе было 47 человек. Известно, что на встречную полосу выехал водитель легковушки. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

В начале этого года в Японии после автомобильной аварии произошла утечка двух тысяч литров соляной кислоты. Кислота попала в реку.