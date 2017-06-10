Пасмурная, дождливая погода с грозами и градом ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 11 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью столбики термометров опустятся до +8..13 градусов.

Днем в этот день на большей части территории края пройдет дождь, местами сильный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха днем составит +17...+22 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы 17-22, днём местами порывы 13-18.

В Барнауле в ночь на воскресенье и днем 11 июня также будут идти дожди. Столбики термометра ночью опустятся до +9...+11 градусов. Днем потеплеет до +17...+19 градусов. Ветер будет дуть юго-западный ночью 7-12 метров в секунду, днём 10-15.