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Жительница Италии положила в морозильную камеру своего новорожденного ребенка, которого родила на шестом месяце беременности. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, 40-летняя женщина попала в больницу с кровотечением. Она утверждала, что кровотечение открылось после падения. Но медики заподозрили, что у итальянки произошел либо аборт, либо преждевременные роды. Врачи сообщили об инциденте в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом роженицы. Тело младенца они нашли в морозилке. В доме женщина жила с мужем и шестью детьми. В итоге женщина призналась в преступлении сама — ранее она спрятала 6-месячный плод в морозилке. Пока неизвестно родился ребенок живым или нет.