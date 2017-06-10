Ученые заявили, что в 2018 году на Марсе будут выращивать лук-порей. Это растение выбрано не случайно, ведь оно активно растет даже при низком освещении. Об этом пишет портал nation-news.ru.

Отметим, что планета Марс находится на более удаленной орбите. Света там гораздо меньше, чем на других планетах.

Как пишет издание, на Марс планируют отвезти специальные теплицы. В них будут поддерживать более комфортные условия для культур. Прежде всего они компенсируют особенности атмосферы и освещения на планете. Такие технологии помогут колонистам адаптироваться на Марсе.

Лук-порей отличается высоким содержанием солей калия, кальция, железа, фосфора, серы, магния. В растении имеется эфирное масло, в состав которого входят сера, белковые вещества, витамины — аскорбиновая и никотиновая кислоты, тиамин, рибофлавин, каротин. Порей обладает ценным свойством, каким не обладают никакие другие овощные культуры: при хранении количество аскорбиновой кислоты в отбелённой части повышается более чем в полтора раза.