Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о запуске символического таймера, который отсчитает последние 12 часов до того, как граждане Украины смогут попадать в страны Евросоюза без виз. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

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"Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа", — написал глава украинского государства. Здесь же Порошенко напомнил. что "Украина окончательно прощается с "Российской империей".

Также президент Украины подчеркнул, что их страна возвращается в семью европейских народов.