Школьники седьмого и восьмого класса частной школы в Вашингтоне могут получит по 100 долларов за то, что они по вторникам во время всех летних каникул будут отказываться от гаджета. Об этом пишет портал rueconomics.ru.

Идея заплатить за отказ от гаджетов принадлежит директору учебного заведения Диане Смит. Она боится, что ее подопечные будут много времени тратить за своими многочисленными гаджетами, поэтому по согласованию с родителями предложила до конца августа заработать карманные деньги.

Деньги ученики, которые будут принимать участие в этой акции получат перед началом учебного года. Возможно, директор потратить 16 тысяч долларов на эту идею.