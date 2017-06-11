Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов заняты выяснением мотивов "кратовского стрелка". Об этом пишет "Интерфакс".

"Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы", — отметил глава МВД. Колокольцев подчеркнул, что в результате происшествия пострадали мирные жители.

Напомним, накануне житель подмосковного поселка Кратово открыл огонь по прохожим. Он несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их найденными в лесу гранатами. В результате происшествия, четыре человека погибли еще двое пострадали. Правоохранители ликвидировали стрелка. Соседи называли злоумышленника "тихоней", пишет РИА "Новости".