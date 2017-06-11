Погоня полицейских за темной иномаркой закончилась в Барнауле в районе Старого моста вечером в субботу, 10 июня. Об этом сообщают очевидцы происшествия в паблике Barnaul 22.

Как пишут местные жители, водителя на темной иномарке преследовали несколько экипажей полиции с сиренами. Проехав Старый мост, машина влетела в насыпь.

"На встречу мне ехали. Метров в 50 передо мной попытался развернуться и влетел в насыпь. Жуткое зрелище. Полиция сработала на "отлично". За несколько секунд вытащили через окно нарушителя",- пишет очевидец происшествия.