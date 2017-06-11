Президент России Владимир Путин ответил на вопрос режиссера Оливера Стоуна о своем "желании стать царем". Об этом пишет "Лента.ру".

"У вас есть полная власть. Говорят, вы хотите быть царем", — спросил американский режиссер. На это глава российского государства ответил: "Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно".

Отметим, также в интервью Владимир Путин рассказал, что у него есть внуки. Президент подчеркнул, что он любит их, но у него нет времени, чтобы играть с внуками.

Напомним, 12 июня телеканал Showtime покажет новый фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). В России этот фильм будет транслировать Первый канал. Четыре серии будут выходить в эфир с 19 по 22 июня.