Президент России Владимир Путин ответил на вопрос режиссера Оливера Стоуна о своем "желании стать царем". Об этом пишет "Лента.ру".
"У вас есть полная власть. Говорят, вы хотите быть царем", — спросил американский режиссер. На это глава российского государства ответил: "Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно".
Отметим, также в интервью Владимир Путин рассказал, что у него есть внуки. Президент подчеркнул, что он любит их, но у него нет времени, чтобы играть с внуками.
Напомним, 12 июня телеканал Showtime покажет новый фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). В России этот фильм будет транслировать Первый канал. Четыре серии будут выходить в эфир с 19 по 22 июня.
Комментарии
У вас есть полная власть. Говорят, вы хотите быть царем", — спросил американский режиссер
Вовка, покраснел, опустил голову и тихо сказал " Да"
11.06.2017 10:20
- гость -
Хлопчик,не не устал еще от дитячих проказ?Заняться что ли не чем,на каникулах?
путин будет царём, году так к 20-21, и будут несколько городов с его именем, Санкт-Путенбург, например. Просто он сказал как-то в Ленинграде на сходке гопников за гаражами: "мне пох.., я и царём могу стать, спорим?"
11.06.2017 11:01
- гость -
путин будет царём, году так к 20-21, и будут несколько городов с его именем, Санкт-Путенбург, например
А Барнаул назовут Лос-Путинос
"Хоть горшком назови, только в печку не сади".
Лишь бы для российского народа польза была.
Уже сейчас хлопец, попирая Коституцию, имеет неограниченные права и претензии на пожизненное правление...
А подскажите,как радетель буквы Конституции,стало быть знающий ее от и до,какие статьи хлопец нарушает (если можно по номерам),и что значит неограниченные права?Хотя бы известные примеры.Было бы интересно,на самом деле это так,или это только Ваши эмоции.
Ну если "Николаем II", со всеми вытекающими последствиями, то я обоими руками за.
11.06.2017 11:38
- гость -
А подскажите,как радетель буквы Конституци
Ст 1 Конституции РФ.
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
Республиканская форма правления
Республика - это форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми прямо или косвенно населением на определенный срок.
Признаки республики:
Во главе государства - президент и коллегиальный представительный орган (парламент).
· Срочный характер государственной власти. Выборность и сменяемость высших органов государства. Таким образом, государственная власть формируется непосредственно населением (избирателями).
· Возможность привлечения к политической и юридической ответственности высших должностных лиц государства.
11.06.2017 12:20
- гость -
Вообще-то в любом деле полагаются пояснения.Не перечисление статей,а именно состав нарушений.Что нарушено.Как и какими деяниями.И т.п.Пока не ясно.Сейчас же так:Милый мой,хороший,догадайся сам.Ну-у-у!На что способна моя фантазия....И в итоге все мы с умнейшим видом,бьем себя пяткой в грудь,и с пеной у рта доказываем,что мы есть истина в последней инстанции.Это удел юных.Скузи.
В тоталитарной КНР за время реформ 5 генсеков сменилось - есть преемственность курса. За это время страну из средневековья вытащили. Люди реформы проводят, не занимаются бесполезным балабольство на форумах имени мальчиша-плохиша на тему как стать Угандой.