Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама выпустили на свободу из тюрьмы, расположенной в городе Зинтан. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, после освобождения сын Каддафи отправился в расположенный на востоке Ливии город Эль-Байда. Сейчас он находится там вместе со своей семьей.

Отметим, что Сейф аль-Ислама Каддафи арестовали шесть лет назад. А два года назад апелляционный суд в Триполи заочно вынес ему смертный приговор. Освобождение он получил после вступления в силу закона о всеобщей амнистии.