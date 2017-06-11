Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в дом политика Вячеслава Мальцева в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в Москве. Об этом пишет РИА "Новости".
Издание пишет, что обыски прошли в подмосковном доме политика, который располагается в Лохино под Одинцово. Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин, правоохранители уже задержали соратника оппозиционера Алексея Политикова.
В скором времени ему изберут меру пресечения наказания. Известно, что Политикова увезли в СК, а самого Мальцева – в РОВД Одинцово.
Комментарии
Надо было дивизию ОДОН (дивизия оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации) подключить,
им только безоружных митингующих разгонять, да безоружных оппозиционеров брать и то умудряются получать травмы, несовместимые ни с жизнью, ни с совестью.
Какая совесть, хлопцы борются за деньги и власть, а на Конституцию им плевать...
расплакались либерасты
В таком случае Вы преступник - ибо оправдываете противоправные действия...
11.06.2017 11:54
- гость -
в рамках дела о нападении на полицейских
И где здесь противоправные действия?Со стороны кого?
Соратники бывают у героев. А у преступников - подельники. Нужно быть точнее в формулировках.
Сначала хотели арестовать всё Подмосковье, ну так, на всякий случай.