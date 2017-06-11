Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности передали в Алтайском крае на воскресенье, 11 июня.
Согласно данным ЦГМС по региону, в этот день Угловском районе ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).
Между тем, в этот день на всей территории Алтайского края идут дожди. Температура воздуха колеблется от +12 ..+16 градусов.
Комментарии
Это судя по всему про другой Алтайский край.
Пожарники, за окно гляньте.
p.s. какое отношение имеет шторм к пожару? Учите русский язык.
3 час дождь идет