Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности передали в Алтайском крае на воскресенье, 11 июня.

Согласно данным ЦГМС по региону, в этот день Угловском районе ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).

Между тем, в этот день на всей территории Алтайского края идут дожди. Температура воздуха колеблется от +12 ..+16 градусов.