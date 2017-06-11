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Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП на электрокаре

, ИА "Амител"
Сам Ричард Хаммонд не получил серьезных травм, а его машина после аварии загорелась

Фото: i.huffpost.com

Экс-ведущий популярной автомобильной программы Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швейцарии, пишет "РБК".

Известно, что авария случилась на автогонках Hemburg Hill Climb. Хаммонд ехал на электрокаре, который был построен специально для съемок шоу The Grand Tour.

Между тем, бывший ведущий не получил серьезных травм, врачи диагностировали у него перелом колена. Он сам смог выбрался из автомобиля. И сразу после этого электрокар загорелся.

После аварии ведущего доставили в больницу швейцарского города Санкт-Галлена для обследования.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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