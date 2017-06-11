Алтайское отделение ЛДПР в понедельник, 12 июня, проведет флеш-моб "Погоня Ответственности за управляющими компаниями Барнаула". Об этом сообщает пресс-служба партии.
В местном отделении ЛДПР сообщают, что в 12.00 группа, состоящая из восьми импровизированных управляющих компаний города, побежит от фонтана у ТЦ "Россия" до Речного вокзала.
Как рассказал лидер алтайских либерал-демократов Дмитрий Ворсин, эта идея появилась после того, как местные жители завалили их письмами с жалобами на свои управляющие компании.
"Мы выбрали несколько управляющих компаний, на которые поступило наибольшее количество плохих отзывов. За ними побежит человек, символизирующий ответственность управляющих компаний перед горожанами",- отметил Ворсин.
Комментарии
Клоуны.
"местные жители завалили их письмами с жалобами на свои управляющие компании" Так жители ждали, что ЛДПР поможет в решении существующих проблем. А не тут то было вместо реальных дел - флешмоб. Я прямо так и представляю как жулики из управляющих компаний будут на это смотреть и веселиться.
Совсем почокались...