Алтайское отделение ЛДПР в понедельник, 12 июня, проведет флеш-моб "Погоня Ответственности за управляющими компаниями Барнаула". Об этом сообщает пресс-служба партии.

В местном отделении ЛДПР сообщают, что в 12.00 группа, состоящая из восьми импровизированных управляющих компаний города, побежит от фонтана у ТЦ "Россия" до Речного вокзала.

Как рассказал лидер алтайских либерал-демократов Дмитрий Ворсин, эта идея появилась после того, как местные жители завалили их письмами с жалобами на свои управляющие компании.

"Мы выбрали несколько управляющих компаний, на которые поступило наибольшее количество плохих отзывов. За ними побежит человек, символизирующий ответственность управляющих компаний перед горожанами",- отметил Ворсин.