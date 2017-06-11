Клещи с начала сезона покусали 7733 жителей Алтайского края, из них 2271 детей. Только за прошедшую неделю с жалобами на присасывания клещей обратились 1107 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Отметим, что в Барнауле с начала пика активности клещей с жалобами обратились 2162 человека, из них 372 ребенка.

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Сейчас в больницах Алтайского края находятся десять человек, у которых подозревают клещевой энцефалит. Этот диагноз подтвержден у одного взрослого жителя края. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в больницы для введении иммуноглобулина.

Специалисты обследовали клещей, снятых с жителей Алтайского края и выявили в 4,4% случаев наличие вируса клещевого энцефалита.

Как сообщалось ранее, в этом году сезон активности клещей начался в конце марта.