Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер рассказала, что когда вырастет станет морским пехотинцем. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольской правды".

Как пишет издание, этот опрос разместила в своем микроблоге мать девочки — Иванка Трамп. "Я буду в Корпусе морской пехоты", — рассказала Арабелла.

Кроме этого, девочка сказала, что самое ее любимое число — это бесконечность, а любимый цвет – "радуга". По мнению Арабеллы, если бы она была звездой, то Звездой Давида, а если птицей, то могла бы съесть тысячу червяков.

Ранее СМИ писали, что внучка президента США Дональда Трампа спела на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина. Это видео выложила в Твиттер мать девочки Иванка Трамп.