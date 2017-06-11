Барнаульские спортсмены получили награды на Чемпионате Европы по спортивной борьбе (панкратиону), который проходил с 9 по 11 июня в итальянском городе Бриндизи.

Первое место (кадеты) завоевал Владимир Карамян. Также первое место (взрослые) получил Дмитрий Золотов. На показательных выступлениях (палезмата) Дмитрий Золотов занял еще и второе место.

Теперь барнаульские спортсмены будут готовиться к Чемпионату Мира, который пройдет в октябре в Сочи.

Панкратион — возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово "панкратион" происходит от названия боевого искусства, впервые включённого в программу Олимпийских игр.