Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего жителя Рубцовска, которого подозревают в организации притона для потребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве полагают, что задержанный часто предоставлял свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на улице Пушкина в Рубцовске, своим наркозависимым знакомым, где они употребляли наркотики.

В квартире полицейские нашли посуду, в которой злоумышленники готовили наркотики. Когда в квартиру нагрянула полиция, там находились двое посетителей под наркотическим опьянением. По данному факту возбуждено уголовное дело.