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Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан своей страны стихами русского классика Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. Об этом пишет "РБК".

"Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков", — сказал президент Украины.

Также он сравнил ожидание вступления в силу безвизового режима с Европой с предновогодним настроением. Но глава украинского государства подчеркнул, что их страну ждет "гораздо больше, чем начало нового года".

Напомним, 11 июня граждане Украины смогут посещать страны Евросоюза без виз. Ранее Порошенко запустил символический таймер до этой даты.