Фото: mtdata.ru
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан своей страны стихами русского классика Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. Об этом пишет "РБК".
"Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков", — сказал президент Украины.
Также он сравнил ожидание вступления в силу безвизового режима с Европой с предновогодним настроением. Но глава украинского государства подчеркнул, что их страну ждет "гораздо больше, чем начало нового года".
Напомним, 11 июня граждане Украины смогут посещать страны Евросоюза без виз. Ранее Порошенко запустил символический таймер до этой даты.
Комментарии
А потрох,стих то до конца читал,литератор хренов?
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
1841?
«Прощай, немытая Россия…»
Иллюстрированное полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова / Редакция В. В. Каллаша. — М.: Печатник, 1914.
И что же Лермонтов на Кавказе рОбил?Саблей и ружьём отстаивал интересы России.
11.06.2017 16:43
- гость -
Не уразумел.петро на Кавказе собрался ховаться?
Это не Лермонтова стих
П.И Бартенев настоящий автор, тогдашний критик и либерал
11.06.2017 16:43
и кто же запачкал то Россию, что она стала немытой, уж не Романовы ли?
А что сами цитаты не привели, амик? Стесняемся непатриотичного творчества великих русских поэтов?