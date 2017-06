Политолог из Великобритании Мэтью Гудвин в эфире Sky News съел свою же книгу из-за того, что ранее ошибся в прогнозе исхода выборов. Об этом пишет РИА "Новости".

В прошлом месяце политолог сказал, что съест свою же книгу о Brexit, если лейбористы наберут хотя бы 38% голосов. Однако этот прогноз оказался не правильным. И лейбористы набрали 40% голосов. По словам Гудвина, 2 % это большая погрешность в прогнозе.

"Я человек слова, поэтому посижу здесь и буду есть свою книгу, а вы продолжайте", — сказал политолог.

This man just ate (some of) his book live on Sky News after making an incorrect #GE2017 prediction @GoodwinMJ pic.twitter.com/13IaFLaJvx