Самолет, следовавший по маршруту Любляна—Лондон, совершил экстренную посадку в аэропорту Кельна из-за того, что кто-то из пассажиров обсуждал "террористические дела". Об этом пишет "Коммерсант".

Когда самолет приземлился, мужчин, обсуждавших это, задержали сотрудники правоохранительных органов. Имена задержанных не называют.

Пассажиры были эвакуированы из воздушного судна через аварийные трапы. Дальше правоохранители произвели осмотр лайнера. Рюкзак, принадлежавший задержанным, вынесли из самолета и уничтожили контролируемым взрывом.