Водитель автомобиля Mitsubishi уходил от полицейских в Барнауле из-за того, что в его автомобили находились синтетические вещества. Об этом сообщает ДНД "Дорожный Патруль" краевой столицы.

По данным службы, сотрудники правоохранительных органов вечером в субботу, 10 июня, попытались остановить автомобиль Mitsubishi. Но требования сотрудников полиции водитель авто игнорировал и попытался скрыться.

Полицейские начали догонять иномарку. В результате, автомобиль, уходя от преследования, перевернулся в районе Старого моста в Барнауле. Вещества, которые нашли в салоне машины, отправили на экспертизу.Сам водитель отказался пройти освидетельствование в кабинете нарколога.Составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ.

Официальной информации от ГУ МВД по Алтайскому краю пока нет.