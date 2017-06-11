Дождливая погода не покинет Алтайский край в последний праздничный день в понедельник, 12 июня. В этот день в отдельных районах пройдут дожди, грозы. В утренние часы местами возможен туман.

Согласно данным ЦГМС по региону, воздух в этот день прогреется до +8...+13 градусов, местами в западных районах температура воздуха составит +3...+8.

Днем столбики термометров поднимутся до +17...+22 градусов. Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду, местами порывы 10-15.

В Барнауле ночью и днем также пройдут дожди и грозы. Ночью похолодает до +8...+10 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов. Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду.