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Дожди, грозы и туман прогнозируют в Алтайском крае 12 июня

, ИА "Амител"
Ночью и днем 12 июня будут идти дожди

Фото: pixabay.com

Дождливая погода не покинет Алтайский край в последний праздничный день в понедельник, 12 июня. В этот день в отдельных районах пройдут дожди, грозы. В утренние часы местами возможен туман.

Согласно данным ЦГМС по региону,  воздух в этот день прогреется до +8...+13 градусов, местами в западных районах температура воздуха составит +3...+8.

Днем столбики термометров поднимутся до +17...+22 градусов. Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду, местами порывы 10-15.

В Барнауле ночью и днем также пройдут дожди и грозы. Ночью похолодает до +8...+10 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов. Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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