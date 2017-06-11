Следователи предъявили обвинение управляющему директору корпорации "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрею Горькову. Об этом пишет "Интерфакс".

Топ-менеджера "Росано" подозревают в злоупотреблении полномочиями. Ему уже предъявили обвинение. Следствие полагает, что он причинил ущерб на сумму более 700 млн рублей.

Горьков был доставлен в суд. Максимальная санкция по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" подразумевает наказание в виде десяти лет тюрьмы. В скором времени будет решен вопрос с арестом обвиняемого.