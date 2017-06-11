Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в неумении видеть позитивные перемены, которые происходят, в том числе, в Крыму. Такое заявление она сделала во время первого международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами".

По мнению Захаровой, у западных стран "маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная".

Также представитель российского МИД отметила, что западные редакции не пускают своих журналистов на полуостров, так как они в силу своего профессионализма не смогут замолчать реальные факты жизни в Крыму, пишет "ТАСС".

Кроме этого, Мария Захарова отметила, что иностранцы продолжают смотреть на республику "с закрытыми глазами". Она считает, что им нужно уже "открывать глаза".