Фото: skyscrapercity.com

Крытый ледовый каток, который планируется обустроить в барнаульском ТРЦ "Галактика", должен открыться уже в третьем квартале текущего года.

Об этом сообщается на официальной странице торгового комплекса в социальной сети "ВКонтакте". Так, отвечая на вопрос одного из горожан, администрация паблика "Галактики" отмечает: "Каток откроется вместе со второй очередью ТРЦ, в третьем квартале этого года!".

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На официальном сайте ТРЦ, в свою очередь, указано, что площадь ледового катка составит 8—квадратных метров. Кроме того, когда "Галактика" заработает на полную мощность, посетителям обещают появление здесь более 200 магазинов одежды, обуви и аксессуаров, а также 15 концепций ресторанов и кафе.

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Планируемая посещаемость ТРЦ – 40 тысяч человек в сутки. Парковка комплекса – подземная и открытая - рассчитана на 2700 машиномест.

Отметим, что 19 июня состоится второе открытие первой очереди "Галактики", якорным арендатором которой является гипермаркет "Ашан". Первоначально этот магазин заработал в торговом комплексе еще в ноябре прошлого года.

Однако в конце декабря в "Ашане" случилось обрушение кровли и в итоге первая очередь "Галактики" была закрыта для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Напомним и то, что ТРЦ был построен на месте бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода.