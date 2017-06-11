Жители Барнаула обсуждают в паблике Barnaul 22 видео, на котором водитель элитной иномарки Porsche Cayene не уступил дорогу другой машине и едва не попал в ДТП.

На ролике видно, как белая иномарка едет в районе Речного вокзала в Барнауле. Справа появляется автомобиль Porsche Cayene, который поворачивает, не уступив дорогу.

Одни барнаульцы обвиняют водителя элитного авто. Они считают, что он должен был уступить дорогу. Другие говорят, что ситуация неоднозначна. Ведь нет знаков преимущества движения.