Фото: zabaykalye.sledcom.ru

Масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Забайкальском крае 12 июня – в результате аварии погибло не менее 11 человек, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, авария случилась около полуночи в Петровск-Забайкальском районе. "На 702 километре трассы Иркутск-Чита опрокинулся автобус, в результате чего погибло по меньшей мере 11 человек", — указывают в СКР. Известно, что автобус KIA GRANBIRD съехал на обочину дороги и перевернулся.

"В результате 10 человек погибли на месте, в том числе 9 женщин и один мужчина. Ещё один пострадавший скончался при доставлении в больницу. Более 20 человек пострадали в результате ДТП", — отмечают в Следственном комитете.

По данным ТАСС, количество пострадавших – 37 человек. Преимущественно они находятся в тяжелом состоянии.

