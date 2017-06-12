Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska
Серьезная авария произошла в Рубцовске вечером в воскресенье, 11 июня.
Официальной информации относительно случившегося пока нет. Согласно данным пользователей социальных сетей, ДТП произошло на улице Арычной.
Некоторые горожане пишут, что авария произошла в результате устроенных гонок. Точной информации о пострадавших пока нет.
Комментарии
Когда же они все перебьюся ?
12.06.2017 10:38
Жока
никогда, из поколения в поколение любят эти гонки, одни гибнут, подрастают другие любителя скорости и т.д.