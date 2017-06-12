Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska

Серьезная авария произошла в Рубцовске вечером в воскресенье, 11 июня.

Официальной информации относительно случившегося пока нет. Согласно данным пользователей социальных сетей, ДТП произошло на улице Арычной.

Некоторые горожане пишут, что авария произошла в результате устроенных гонок. Точной информации о пострадавших пока нет.